Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме

Понедельник, 11 января 2021, 10:40

В Соединенных Штатах открыли 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за штурма здания Конгресса на прошлой неделе.

Об этом объявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном МакКарти, сообщает "Европейская правда".

Офис Кроу опубликовал в Twitter заявление после его разговора с МакКарти, в котором, в частности, указывается, что во время беспорядков обнаружено огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Кроу также выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.

Он отметил, что "Министерство обороны знает о дальнейших возможных угрозах, которые представляют потенциальные террористы в последующие дни, включая День инаугурации, и работает с местными и федеральными правоохранительными органами для координации мер безопасности".

Кроу также требовал "пересмотреть список военных, которые будут размещены на инаугурации, чтобы убедиться, что среди них нет тех, кто сочувствует внутренним террористам".

В целом сейчас известно о 20 федеральных обвиняемых по уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии.

Напомним, в США взяли под стражу еще нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше

Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"

Все новости...
Последние новости
10:52
Цены на нефть снова падают из-за вспышки коронавируса в Азии
10:40
Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме
10:35
Бизнес хочет взыскать двойную компенсацию со связанной с Трухановым компанией
10:27
Директор аэропорта "нагрел руки" на 5,3 миллиона – правоохранители
10:20
Во Львовской области произошло землетрясение
09:55
Степанов рассказал о недельной динамике COVID и остатках образцов
09:36
Эксперты ВОЗ приедут в Китай изучать происхождение СOVID 14 января
09:29
Степанов на счет локдауна: О носках надо было думать раньше
09:21
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
09:17
Пелоси назвала Трампа опасным президентом и "служанкой Путина"
Все новости...