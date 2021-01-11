Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме
В Соединенных Штатах открыли 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за штурма здания Конгресса на прошлой неделе.
Об этом объявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном МакКарти, сообщает "Европейская правда".
Офис Кроу опубликовал в Twitter заявление после его разговора с МакКарти, в котором, в частности, указывается, что во время беспорядков обнаружено огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.
Кроу также выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.
Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.— Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021
Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn
Он отметил, что "Министерство обороны знает о дальнейших возможных угрозах, которые представляют потенциальные террористы в последующие дни, включая День инаугурации, и работает с местными и федеральными правоохранительными органами для координации мер безопасности".
Кроу также требовал "пересмотреть список военных, которые будут размещены на инаугурации, чтобы убедиться, что среди них нет тех, кто сочувствует внутренним террористам".
В целом сейчас известно о 20 федеральных обвиняемых по уголовным делам, связанным с беспорядками в Капитолии.
Напомним, в США взяли под стражу еще нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.