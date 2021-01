Штурм Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме

В Соединенных Штатах открыли 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за штурма здания Конгресса на прошлой неделе.

Об этом объявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном МакКарти, сообщает "Европейская правда".

Офис Кроу опубликовал в Twitter заявление после его разговора с МакКарти, в котором, в частности, указывается, что во время беспорядков обнаружено огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Кроу также выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn