Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "BIG! (Большой протестный митинг – ред) в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени – ред). Место проведения будет объявлено позже".

Позже Трамп добавил, что "6-го (января) будет представлено огромное количество доказательств (вероятно, того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы – ред). Мы победили. BIG!".

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Детали: Twitter сопровождал это заявление пометкой, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

Справка: Следующий и последний шаг в процедуре утверждения результатов выборов президента США – инаугурация победителя. Как и планировалось она состоится 20 января в Вашингтоне.

Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Что предшествовало:

14 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

За несколько дней до этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который хотел отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

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