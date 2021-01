Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "BIG! (Большой протестный митинг – ред) в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени – ред). Место проведения будет объявлено позже".

Позже Трамп добавил, что "6-го (января) будет представлено огромное количество доказательств (вероятно, того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы – ред). Мы победили. BIG!".

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!