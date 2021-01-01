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Трамп собирает митинг в день утверждения итогов выборов

Пятница, 1 января 2021, 23:38
Трамп собирает митинг в день утверждения итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "BIG! (Большой протестный митинг – ред) в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени – ред). Место проведения будет объявлено позже".

Позже Трамп добавил, что "6-го (января) будет представлено огромное количество доказательств (вероятно, того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы – ред). Мы победили. BIG!".

Детали: Twitter сопровождал это заявление пометкой, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

Справка: Следующий и последний шаг в процедуре утверждения результатов выборов президента США – инаугурация победителя. Как и планировалось она состоится 20 января в Вашингтоне.

Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Что предшествовало: 

  • 14 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.
  • За несколько дней до этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который хотел отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

Читайте также: Голосование по почте и "разочарованные выборщики": малоизвестные правила выборов президента США

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыБайденТрампинаугурация
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