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Трамп собирает на митинг своих сторонников в день утверждения выборов Конгрессом США

Суббота, 2 января 2021, 00:38

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "BIG! (Большой протестный митинг – ред) в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января (18:00 по киевскому времени – ред). Место проведения будет объявлено позже".

Позже Трамп добавил, что "6-го (января) будет представлено огромное количество доказательств (вероятно, того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы – ред). Мы победили. BIG!".

Детали: Twitter сопровождал это заявление пометкой, что "официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

Справка: Следующий и последний шаг в процедуре утверждения результатов выборов президента США – инаугурация победителя. Как и планировалось она состоится 20 января.

Темы: СШАвиборыБайденТрампинаугурация


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