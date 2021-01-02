По состоянию на 1 января Украина 7-я в Европе и 15-я в мире по скорости распространения COVID
По состоянию на 1 января в странах Европы диагностировали 217 152 новых заражений коронавирусом, в частности, 9432 в Украине.
Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers
Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Чехия, Польша, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.
Сейчас в мире диагностировано 84 миллиона случаев заражения коронавирусом, 59 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли.
Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.
Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.
По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.
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