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В мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений COVID-19

Суббота, 2 января 2021, 06:20

По состоянию на 1 января в мире за сутки диагностировали более 500 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 9470 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 561 913 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 720 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Чехия, Польша, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 15-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 84 миллиона случаев заражения коронавирусом, 59 миллионов больных вылечились, 1 834 354 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

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Темы: коронавирус


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