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На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей

Суббота, 2 января 2021, 12:14
На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей

В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: "1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции.

От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов.

Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения".

Справка: Как сообщалось в июле 2020 года на сайте МВД, за 2019 год полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения, то есть в среднем 315 протоколов в день.

А за первые 6 месяцев 2020 года года были оформлены 67 692 протоколов, то есть около 370 в день.

Предыстория:

  • 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
  • Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушения повторно в течение года.
  • Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Украинская правда
Темы: автопразднованияполиция
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