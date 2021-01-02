На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей

В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: "1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции.

От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов.

Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения".

Справка: Как сообщалось в июле 2020 года на сайте МВД, за 2019 год полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения, то есть в среднем 315 протоколов в день.

А за первые 6 месяцев 2020 года года были оформлены 67 692 протоколов, то есть около 370 в день.

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