На Новый год патрульные поймали 267 пьяных водителей
Суббота, 2 января 2021, 12:14
В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.
Источник: Патрульная полиция
Дословно: "1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции.
От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов.
Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения".
Справка: Как сообщалось в июле 2020 года на сайте МВД, за 2019 год полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения, то есть в среднем 315 протоколов в день.
А за первые 6 месяцев 2020 года года были оформлены 67 692 протоколов, то есть около 370 в день.
Предыстория:
- 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
- Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушения повторно в течение года.
- Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Украинская правда