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На Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми

Суббота, 2 января 2021, 13:57
ГСЧС

В Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Источник: ГСЧС в Ровенской области

 
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Дословно: "02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов".

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить.

 

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет".

 

Детали: В ГСЧС отметили, что электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Украинская правда
Темы: железная дорогаРовенская областьпожарГСЧС


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