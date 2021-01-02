Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми

Суббота, 2 января 2021, 12:57
На Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми
ГСЧС

В Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Источник: ГСЧС в Ровенской области

 
Все фото ГСЧС

Дословно: "02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов".

"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить.

 

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет".

 

Детали: В ГСЧС отметили, что электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогаРовенская областьпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: