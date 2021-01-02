На Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми
В Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.
Источник: ГСЧС в Ровенской области
Дословно: "02 января в 10:40 по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов".
"Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.
Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить.
Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет".
Детали: В ГСЧС отметили, что электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.