От коронавируса умерла оперная певица и волонтер Александра Тарасова

В декабре волонтер и оперная певица Александра Тарасова после заражения Covid-19 была госпитализирована из-за осложнений, 2 января стало известно, что ее сердце остановилось.

Источник: сообщение волонтера Лилии Блохиной в Facebook

Детали: Блохина в субботу написала, что Тарасова умерла от коронавируса. Ранее сообщалось, что певице понадобилась кислородная терапия, она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Справка: Александра Тарасова до войны была солисткой Национальной оперы Украины. А в начале российской агрессии против Украины возглавила фонд помощи украинским бойцам "Крылья феникса", а затем "Вернись живым".

С апреля 2015 года до марта 2018-го возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики.

По словам близких, Александра тратила все свое время на волонтерство - помогала ветеранам, раненым воинам и заботилась об участниках АТО.