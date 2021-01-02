Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

От коронавируса умерла оперная певица и волонтер Александра Тарасова

Суббота, 2 января 2021, 16:19

В декабре волонтер и оперная певица Александра Тарасова после заражения Covid-19 была госпитализирована из-за осложнений, 2 января стало известно, что ее сердце остановилось.

Источник: сообщение волонтера Лилии Блохиной в Facebook

Детали: Блохина в субботу написала, что Тарасова умерла от коронавируса. Ранее сообщалось, что певице понадобилась кислородная терапия, она находилась в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Справка: Александра Тарасова до войны была солисткой Национальной оперы Украины. А в начале российской агрессии против Украины возглавила фонд помощи украинским бойцам "Крылья феникса", а затем "Вернись живым".

С апреля 2015 года до марта 2018-го возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики.

По словам близких, Александра тратила все свое время на волонтерство - помогала ветеранам, раненым воинам и заботилась об участниках АТО.

Олександра Тарасова
Олександра Тарасова

Украинская правда
Темы: коронавирусволонтеры


powered by lun.ua
Главное сегодня

С отравителями Навального могут быть связаны три убийства – Bellingcat

фотоНа Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми

Макрона ждут в Украине, а визит Зеленского в США "на повестке дня" - ОП

Новый год: в Украине резко упало количество смертей и выздоровлений от COVID-19

Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет

Власти Харькова просят Раду назначить новые выборы мэра. Добкин уже хочет баллотироваться

Все новости...
коронавирус
В РФ от коронавируса умер "человек-амфибия" Владимир Коренев
Половина из всех смертей от COVID-19 в Германии произошли в декабре
В Киеве за 1 января подтвердили менее 300 случаев COVID-19
Последние новости
16:19
От коронавируса умерла оперная певица и волонтер Александра Тарасова
15:48
В Турции задержали более 260 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год
15:41
Зеленский в этом году собирается в Азиатское турне – ОП
15:26
В РФ от коронавируса умер "человек-амфибия" Владимир Коренев
15:07
Пограничники получили за средства ЕС технику для обустройства границы с Беларусью
14:54
С отравителями Навального могут быть связаны три убийства – Bellingcat
14:30
По итогам 2020 года нефть подешевела на более чем 20%
14:14
Половина из всех смертей от COVID-19 в Германии произошли в декабре
13:57
фотоНа Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми
13:46
Январь будет теплее, чем обычно – синоптики
Все новости...