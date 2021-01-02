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Мутировавший штамм коронавируса гораздо заразнее – британские ученые

Суббота, 2 января 2021, 17:26

Ученые из лондонского Имперского колледжа провели исследование нового штамма Covid-19, впервые обнаруженного в Великобритании. Мутировавший коронавирус оказался гораздо более заразным.

Источник: BBC News

Детали: Ученые пришли к выводу, что число заражений новым вариантом Covid-19 увеличилось втрое в ноябре, в то время как заболеваемость начальной версией вируса уменьшилась на треть.

Профессор Аксель Ганди сказал, что разница между типами вирусов достаточно велика: "Существует огромная разница в том, насколько легко распространяется (мутировавший - УП) вариант вируса. Это серьезное изменение вируса с момента начала эпидемии".

Ганди утверждает, что новый штамм является существенно более заразным, поскольку он увеличивает так называемое число R - показатель контагиозности (заразности) вируса на 0,4-0,7 единицы.

Прямая речь профессора Оксфордского университета Джима Найсмита: "Данные Имперского колледжа демонстрируют наиболее глубокий на данным момент анализ, и указывают на то, что меры, которые мы принимали до сих пор (для сдерживания распространения Covid-19 - УП), не помогут снизить число R (заразность - УП) до значения меньше единицы".

Вывод ученых: Исследователи считают, что новые данные свидетельствуют о том, что в ближайшее время понадобятся более жесткие карантинные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее развертывание эпидемии.

Напомним:

  • 20 декабря премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.

Темы: коронавирусэпидемияВеликобритания


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