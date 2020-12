Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% заразнее

Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.

Источник: Twitter Джонсона и ВОЗ

Детали: По словам Джонсона, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.

Он также сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью.

Джонсон добавил, что учитывая ранние данные об этом новом варианте вируса и потенциальный риск, который он представляет, британцы не смогут отпраздновать Рождество, как планировали.

Прямая речь: "Мы жертвуем своим шансом увидеть любимых на это Рождество, но есть больше шансов защитить их жизнь, чтобы мы могли видеть их на предстоящих Рождественских праздниках".

We are sacrificing our chance to see loved ones this Christmas, so we have a better chance of protecting their lives so we can see them at future Christmases. (3/3)