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Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Суббота, 2 января 2021, 21:30

Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в селе Берч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений Котенко был найден в 500-та метрах от эко-отеля "Бреч".

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Источники УП отмечают, что камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Также источник в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Справка: Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурорачрезвычайное происшествие


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