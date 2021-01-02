Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Суббота, 2 января 2021, 20:30
Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в селе Бреч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений Котенко был найден в 500-та метрах от эко-отеля "Бреч".

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в отеле вместе со своей женой Юлией, и около двух часов ночи по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Источники УП отмечают, что камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Также источник в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Справка: Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса.

Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис генпрокурорачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Офис генпрокурора
Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: