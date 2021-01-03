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Израиль быстрее всех в мире вакцинирует граждан от коронавируса

Воскресенье, 3 января 2021, 01:17

По состоянию на 1 января в Израиле от коронавируса вакцинировали около 12% граждан.

Источник: данные Оксфордского университета

Детали: В общем уже ввели около 1 миллиона доз препарата. На каждые 100 тысяч населения в стране приходит 11,55 дозы вакцины.

Далее следует Бахрейн, где на 100 тысяч граждан приходится 3,49 дозы препарата. В Великобритании этот показатель составляет 1,47.

 

Всего в мире уже ввели 11,4 млн вакцин, что не означает, что прививки получила такое же количеством людей. Условия требуют вакцинировать одного человека дважды.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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