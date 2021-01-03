Сенаторы-республиканцы не поддержат результаты голосования выборщиков

Одиннадцать сенаторов-республиканцы заявили, что планируют обжаловать результаты голосования Коллегии выборщиков на выборах президента. На них демократу Джо Байдена проиграл республиканец Дональд Трамп.

Источник: The Hill

Детали: Сенаторы во главе с представителем штата Техас Тедом Крузом будут голосовать против утверждения результатов голосования Конгрессом. Заседание по этому вопросу состоится 6 января.

Сенаторы требуют пересмотра результатов волеизъявления в спорных, по их мнению, штатах. Проведение этого аудита они ожидают в течение 10 дней.

Указывается, что отказ этих сенаторов одобрить результаты голосования Коллегии выборщиков существенно не повлияет на рассмотрение Конгресса этому вопросу.

Что предшествовало: Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

Напомним: