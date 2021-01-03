Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек

Воскресенье, 3 января 2021, 05:24

По состоянию на 2 января в мире подтвердили 549 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционно наибольшие темпы распространения болезни наблюдаются в США. Там за сутки зафиксировали более 232 тысяч новых больных.

Великобритания последние дни подтверждает рекордное количество случаев коронавируса, в частности 1 января болезнь диагностировали у более 57 тысяч человек.

Россия официально сообщает об около 26 тысяч заражений. Также более 21 тысячи случаев обнаружили в Индии.

За этот же период от коронавируса умерли 8138 больных.

Украина по количеству летальных исходов этого дня занимает 28 позицию в мире, по числу подтвержденных случаев – на 19 месте.

 

Всего с коронавирусной инфекции вылечились 60 миллионов больных, лечится – более 23 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 1 миллиона 842 тысяч человек.

Знать больше: Новая угроза или паника без содержания: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: 

  • За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"

В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Возле леса нашли тело прокурора ОГП, экс-помошника Матиоса

Санкции в действии: в ЕС отказались сертифицировать "Северный поток-2"

В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Мутировавший штамм коронавируса гораздо заразнее – британские ученые

Все новости...
коронавирус
Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19
Израиль быстрее всех в мире вакцинирует граждан от коронавируса
Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина
Последние новости
05:24
Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек
04:33
Коронавирус побороли уже 60 млн больных
03:41
В Минсоцполитики рассказали, сколько граждан в ОРДЛО получают пенсии
02:57
Россиянам предлагают паспорта вакцинации от COVID-19
02:03
Сенаторы-республиканцы не поддержат результаты голосования выборщиков
01:17
Израиль быстрее всех в мире вакцинирует граждан от коронавируса
00:31
Индия одобрила вакцину AstraZeneca, которую, скорее всего, получит Украина
23:55
РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"
23:23
Война в Карабахе: Армения подтвердила гибель более 3 тысяч военных
22:41
видеоЗеленский отдельно поздравил все регионы Украины, Крым – на русском языке
Все новости...