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Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек

Воскресенье, 3 января 2021, 04:24
Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек

По состоянию на 2 января в мире подтвердили 549 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционно наибольшие темпы распространения болезни наблюдаются в США. Там за сутки зафиксировали более 232 тысяч новых больных.

Великобритания последние дни подтверждает рекордное количество случаев коронавируса, в частности 1 января болезнь диагностировали у более 57 тысяч человек.

Россия официально сообщает об около 26 тысяч заражений. Также более 21 тысячи случаев обнаружили в Индии.

За этот же период от коронавируса умерли 8138 больных.

Украина по количеству летальных исходов этого дня занимает 28 позицию в мире, по числу подтвержденных случаев – на 19 месте.

 

Всего с коронавирусной инфекции вылечились 60 миллионов больных, лечится – более 23 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 1 миллиона 842 тысяч человек.

Знать больше: Новая угроза или паника без содержания: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: 

  • За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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