Пандемия: в первый день 2021-го заболели почти 550 тысяч человек
По состоянию на 2 января в мире подтвердили 549 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Традиционно наибольшие темпы распространения болезни наблюдаются в США. Там за сутки зафиксировали более 232 тысяч новых больных.
Великобритания последние дни подтверждает рекордное количество случаев коронавируса, в частности 1 января болезнь диагностировали у более 57 тысяч человек.
Россия официально сообщает об около 26 тысяч заражений. Также более 21 тысячи случаев обнаружили в Индии.
За этот же период от коронавируса умерли 8138 больных.
Украина по количеству летальных исходов этого дня занимает 28 позицию в мире, по числу подтвержденных случаев – на 19 месте.
Всего с коронавирусной инфекции вылечились 60 миллионов больных, лечится – более 23 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 1 миллиона 842 тысяч человек.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.