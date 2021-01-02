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Новый год: в Украине резко упало количество смертей и выздоровлений от COVID-19

Суббота, 2 января 2021, 07:28
Новый год: в Украине резко упало количество смертей и выздоровлений от COVID-19

За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Среди новых заболевших – 182 ребенка и 131 медработников.

За сутки совершено 17 930 тестирований, в частности методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955.

О количестве госпитализированных Степанов не сообщает.

По данным СНБО, больше всего случаев коронавируса 1 января подтвердили во Львовской области – 434. Еще 407 случаев обнаружили в Киевской области, 391 – в Николаевской, 378 – в Житомирской и 361 – в Сумской.

В Киеве зафиксировали всего 293 случая COVID-19.

Что предшествовало31 декабря в Украине коронавирус диагностировали у 9432 человек, 147 зараженных умерли, 10016 человек выздоровели.

30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.

29 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавируса, 243 больных умерли и 16 355 выздоровели.

В последнее время в будние дни обычно фиксировалось более 200 смертей от COVID-19 в сутки. За прошедшие выходные, 26 и 27 декабря, было зафиксировано 72 и 75 летальных случаев соответственно.

Знать больше: COVID-19 Украина и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда

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Темы: коронавирусСтепанов
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