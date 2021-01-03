Во Франции ввели регистрацию велотранспорта с выдачей номера

Начиная с 1 января во Франции все новые велосипеды продаются только с идентификационным номером, а в июле следующего года правило идентификации распространится на весь велотранспорт, включая подержанные велосипеды.

Источник: France Bleu

Детали: До 1 января маркировка новых велосипедов была рекомендательной, но теперь она стала обязательной. С помощью такого нововведения французские власти планирует бороться с кражами байков.

Продавцы новых велосипедов будут устанавливать на раме специальную наклейку с номером из 10 цифр и QR-кодом, данные с которого будут занесены в национальную базу данных (информация в ней будет доступна правоохранителям, муниципальным служащим и операторам велопарковок).

Велономера будет очень трудно удалить с рамы, а даже если ворам это удастся - на велосипеде останется след, что будет говорить о том, что он краденый

Услуга по установке такого номера будет стоить от 15 до 30 евро. При этом если владелец велосипеда решит продать его, то он будет обязан сообщить об этом магазину, в котором регистрировал велосипед. Тогда информацию о владельце изменят в базе.

Кроме того, отныне владельцы велосипедов должны сообщать магазину о похищении или уничтожении транспорта в течение двух недель после инцидента. Эту информацию также будут заносить в общую базу.

По данным Министерства внутренних дел Франции, ежегодно в стране похищают около 300 тысяч велосипедов, 100 тысяч из них позже находят, и только 7 тысяч возвращают владельцам.