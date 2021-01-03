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В Великобритании разрешат смешивать вакцины против COVID

Воскресенье, 3 января 2021, 10:43

Великобритания разрешит людям в редких случаях делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британское правительство заявило, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии, согласно руководящим принципам, опубликованным в канун Нового года.

"Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - говорится в руководящих принципах.

Мэри Рамзи, глава отдела иммунизации в Министерстве здравоохранения Англии, сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

Великобритания была в авангарде утверждения новых вакцин против коронавируса, став первой страной, которая предоставила разрешение вакцинам Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в декабре.

Обе вакцины предназначены для введения в виде двух инъекций с интервалом в несколько недель, но они не предназначены для смешивания вместе.

В новых правилах правительства говорится, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются".

Однако в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.

Напомним, почти все страны-члены ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря - через несколько дней после того, как первая вакцина, от разработчиков Pfizer-BioNTech, получила разрешение на использование в ЕС.

Темы: вакцинациякоронавирусБритания


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