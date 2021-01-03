Киевским маршруткам разрешили еще полгода брать наличные у пассажиров

Обязательное внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева независимо от форм собственности отложили до июля 2021 года.

Источник: распоряжение КГГА №2079 от 30 декабря 2020 года

Детали: Этим распоряжением в очередной раз вносятся изменения в распоряжение КГГА №1934 от 26 октября 2018 года, которое изначально предполагало "ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности до 31 октября 2019 года на всех видах и маршрутах городского пассажирского транспорта города Киева независимо от форм собственности".

Сроки внедрения такой системы переносили уже несколько раз. Предыдущие изменения предусматривали срок до 1 января 2021 года.

Теперь, согласно новому распоряжению КГГА, автоматизированная система должна быть введена до 1 июля 2021 года.