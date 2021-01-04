Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP
Издание Washington Post со ссылкой на запись разговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером сообщает, что Трамп потребовал от собеседника пересчитать голоса президентских выборов в его пользу.
Источник: запись разговора за 2 января, который попал в распоряжение Washington Post
Детали: На записи, которую публикует издание, человек с голосом, похожим на голос Трампа в разный манер просит собеседников с голосами, похожими на голоса госсекретаря штата и его юридического советника Райана Джермани о пересчете голосов в штате.
Прямая речь Трампа: "Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это такое. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем мы. Потому что мы выиграли этот штат.
Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста.
Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосе".
Детали: Собеседники Трампа уверяли его, что тот владеет ложными данными о результатах выборов и убеждали в абсолютной точности итоге подсчета голосов в штате.
Детали: В офисе Раффенспергера отказались комментировать WP этот разговор. Белый дом еще не ответили на запрос издания о комментарии.
Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.
Прямая речь: "Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает!".
Что предшествовало:
- Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.
- 14 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.
- За несколько дней до этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который хотел отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.
Справка: Следующий и последний шаг в процедуре утверждения результатов выборов президента США – инаугурация победителя. Как и планировалось она состоится 20 января в Вашингтоне.
Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.
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