SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, вероятно, попытается провести тестовый запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship уже 6 января.

Источник: портал Everyday Astronaut

Детали: Исходя из времени, которое SpaceX потратила на предстартовую подготовку SN8, а также из анонсированного перекрытия дорог в районе космодрома, запуск 9-го прототипа может состояться уже 6 января.

Starship SN9 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 4th January 2021 pic.twitter.com/aAhtMbM4iP — Brendan (@brendan2908) January 4, 2021

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

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