Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинцев предупредили об опасном тумане

Понедельник, 4 января 2021, 08:41

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане, который будет почти по всей Украине.

Источник: сайт ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Сообщается, что из-за этого природного явления 4 января в Украине, кроме северных областей, видимость будет 200-500 м (1-й уровень опасности - желтый).

В службе отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Украинская правда
Темы: погодатранспортдороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Все новости...
погода
Украину накроет туман, возможно нарушение движения транспорта – ГСЧС
Погода на ближайшие дни: ветер с юга и до +8 градусов
В воскресенье будет необычно теплая погода – синоптик
Последние новости
08:55
Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca
08:41
Украинцев предупредили об опасном тумане
08:22
инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа
07:06
Оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов – ООС
05:32
SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе
03:57
COVID-19: в мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений
03:17
АудиоТрамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP
01:49
В США переизбрали спикера нижней палаты Конгресса
00:55
Спасатели нашли в Карпатах туриста, который пытался взойти на Говерлу
Все новости...