Украинцев предупредили об опасном тумане

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане, который будет почти по всей Украине.

Источник: сайт ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Сообщается, что из-за этого природного явления 4 января в Украине, кроме северных областей, видимость будет 200-500 м (1-й уровень опасности - желтый).

В службе отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.