Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МИД подтвердили смерть украинки на арендованной вилле в турецком Бодруме

Понедельник, 4 января 2021, 09:45

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о смерти украинки Кристины Новицкой в ​​Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - сказал он.

 

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Турецкое издание Sozcu в воскресенье сообщило, что тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. Сообщается, она сидела в кресле в наручниках с полиэтиленовым пакетом на голове.

Турецкая полиция рассматривает и вариант самоубийства, так как все замки виллы были закрыты изнутри, на окнах были железные решетки, а в доме не было беспорядка. Продолжается судмедэкспертиза.

По данным издания, украинка приехала в Турцию из Киева три года назад и работала моделью и танцовщицей. Она преподавала танцы, но последние 10 месяцев практически была без работы из-за пандемии. Турецкие СМИ также пишут, что в последнее время она практически не выходила из дома и, возможно, была в депрессии.

Темы: Турциячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Все новости...
Турция
В Турции задержали более 260 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год
Турция ужесточила правила пересечения границы в связи с пандемией
Турция на Новый год закрыла для иностранных туристов отдельные достопримечательности
Последние новости
09:45
фотоВ МИД подтвердили смерть украинки на вилле в Турции
09:18
фотоВодитель пытался удрать с мертвым велосипедистом в багажнике, которого только что сбил
08:55
Британия первой в мире начинает использование вакцины Oxford/AstraZeneca
08:41
Украинцев предупредили об опасном тумане
08:22
инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: В Крыму избили семью политзаключенного, запись разговора Трампа
07:06
Оккупанты вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов – ООС
05:32
SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе
03:57
COVID-19: в мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений
03:17
АудиоТрамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!