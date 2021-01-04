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На вилле в Турции нашли мертвой украинку - МИД

Понедельник, 4 января 2021, 08:45
На вилле в Турции нашли мертвой украинку - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о смерти украинки Кристины Новицкой в ​​Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - сказал он.

По словам дипломата, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Турецкое издание Sozcu в воскресенье сообщило, что тело 25-летней Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. Сообщается, она сидела в кресле в наручниках с полиэтиленовым пакетом на голове.

Турецкая полиция рассматривает и вариант самоубийства, так как все замки виллы были закрыты изнутри, на окнах были железные решетки, а в доме не было беспорядка. Продолжается судмедэкспертиза.

По данным издания, украинка приехала в Турцию из Киева три года назад и работала моделью и танцовщицей. Она преподавала танцы, но последние 10 месяцев практически была без работы из-за пандемии. Турецкие СМИ также пишут, что в последнее время она практически не выходила из дома и, возможно, была в депрессии.

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Темы: Турциячрезвычайное происшествие
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