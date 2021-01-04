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Британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Понедельник, 4 января 2021, 12:50
Британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

Суд в Лондоне отказал Соединенным Штатам в выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в шпионаже и взломе правительственных компьютеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Судья заблокировала ходатайство из-за опасений относительно психического здоровья Ассанжа.

Окружной судья Ванесса Барайцер изложила доказательства того, что он пытался нанести себе вред, и мыслей о самоубийстве и сказала: "Создается общее впечатление об угнетенном, а порой и отчаявшемся человеке, который боится за свое будущее".

Ожидается, что будет подана апелляция на это решение, объявленное после недель слушаний в прошлом году и кампании сторонников Ассанжа и других, которые осудили обвинения США против него как нападение на свободу прессы. Пока Ассанж останется под стражей.

Дело против 49-летнего Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войне в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США предъявила Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения - 175 лет.

Адвокаты Ассанжа заявляют, что преследование является политически мотивированным злоупотреблением властью, которое подавит свободу прессы и подвергнет опасности журналистов во всем мире.

В 2019 году Ассанжа выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он был закрыт с 2012 года. Его немедленно арестовали за побег из-под залога 2012 года.

Аcсанж сбежал, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которые он отрицал. Сейчас Швеция прекратила дело.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияСШАсуд
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