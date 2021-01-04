Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Минцифры готовится развивать рынок "виртуальных активов"

Понедельник, 4 января 2021, 21:39
Facebook

Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Источник: Минцифры и Stellar

Детали: В рамках Меморандума стороны будут работать над развитием современной инфраструктуры для рынка виртуальных активов и укреплять статус Украины как инновационной цифровой страны на финансовом поле Восточной Европы.

Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

  • развитие рынка виртуальных активов в Украине;
  • оказания поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;
  • имплементация и урегулирование обращения стейблкоинов в Украине;
  • содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

Stellar Development Foundation официально начнет работать в Украине в августе 2021 года.

Прямая речь заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова: "Продолжаем работать над созданием правовой среды для развития виртуальных активов в Украине.

В частности, сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты.

Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украины занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года.

Это свидетельствует о том, Украина движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций. В министерстве мы стремимся обеспечить адаптивность нашей страны к технологическим изменениям и конкурентоспособность на финансовом рынке Восточной Европы".

Прямая речь руководителя Stellar Development Foundation Денелла Диксона: "Считаем, что виртуальные активы и национальные цифровые валюты является одной из важнейших инноваций в нашей жизни, и мы рады присоединиться к развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов в Украине.

Минцифра продемонстрировала свою позицию относительно создания среды инноваций для цифровой экономики. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с министерством и другими заинтересованными сторонами, привлеченными к развитию виртуальных активов и новых финансовых инструментов, основанных на платформе Stellar, для населения и бизнеса, и предоставления новых возможностей партнерства в Украине для предпринимательской деятельности в экосистеме Stellar".

Темы: диджитализациятехнологии


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

дополненоМВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

аудиоСпецлужбы Беларуси готовили убийство Шеремета - аудиозапись из КГБ

Все новости...
диджитализация
"Электронный суд" будут запускать частями: Рада разрешила
"Дія" усовершенствовала приложение для самоизоляции "Вдома"
Как принять закон о дистанционной работе и не усложнить жизнь работодателю
Последние новости
22:00
Новости 4 января: КГБ Беларуси и убийство Шеремета, локдаун без повседневных товаров
21:39
Минцифры готовится развивать рынок "виртуальных активов"
21:26
Подросток получил травмы из-за взрывного устройства, найденного на мусорке
21:04
Украина начинает мониторить выбросы парниковых газов
20:48
В Германии и Франции правительства критикуют за медленную вакцинацию
20:33
"Глава МЧС Крыма" умер от COVID-19 – росСМИ
20:02
Украина предоставит гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясений
19:58
"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году
19:45
Восстановление репутации КС потребует много времени – глава ВСП
19:35
Шотландия объявила жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!