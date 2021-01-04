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Минцифры готовится развивать рынок "виртуальных активов"

Понедельник, 4 января 2021, 20:39
Минцифры готовится развивать рынок виртуальных активов
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Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Источник: Минцифры и Stellar

Детали: В рамках Меморандума стороны будут работать над развитием современной инфраструктуры для рынка виртуальных активов и укреплять статус Украины как инновационной цифровой страны на финансовом поле Восточной Европы.

Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

  • развитие рынка виртуальных активов в Украине;
  • оказания поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;
  • имплементация и урегулирование обращения стейблкоинов в Украине;
  • содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

Stellar Development Foundation официально начнет работать в Украине в августе 2021 года.

Прямая речь заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова: "Продолжаем работать над созданием правовой среды для развития виртуальных активов в Украине.

В частности, сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты.

Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украины занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года.

Это свидетельствует о том, Украина движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций. В министерстве мы стремимся обеспечить адаптивность нашей страны к технологическим изменениям и конкурентоспособность на финансовом рынке Восточной Европы".

Прямая речь руководителя Stellar Development Foundation Денелла Диксона: "Считаем, что виртуальные активы и национальные цифровые валюты является одной из важнейших инноваций в нашей жизни, и мы рады присоединиться к развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов в Украине.

Минцифра продемонстрировала свою позицию относительно создания среды инноваций для цифровой экономики. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с министерством и другими заинтересованными сторонами, привлеченными к развитию виртуальных активов и новых финансовых инструментов, основанных на платформе Stellar, для населения и бизнеса, и предоставления новых возможностей партнерства в Украине для предпринимательской деятельности в экосистеме Stellar".

"Украинская правда" в Threads

Темы: диджитализациятехнологии
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