Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Европе составили рейтинг провалов российских пропагандистов

Понедельник, 4 января 2021, 22:01
В Европе составили рейтинг провалов российских пропагандистов
euvsdisinfo.eu

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo обнародовал дайджест самых позорных провалов кремлевских пропагандистов в 2020 году.

Источник: сайт EUvsDisinfo, "Укринформ"

Детали: В этом рейтинге первую позицию занимает ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с последующим разоблачением ФСБ России в совершении этого преступления. Телефонное саморазоблачение одного из отравителей в разговоре с Навальным стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету Кремля, считает антифейковый проект.

На втором месте – информационная атака российских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации. 

Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость вакцинации непроверенной российской вакциной, и одновременно перестали говорить о способности западных вакцин превращать людей в обезьян сразу после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову, который в своей программе пытался выдать поддельные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов, и был схвачен за руку российскими же журналистами.

Четвертая ступень позорной лжи досталась белорусскому диктатору Александру Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране с помощью сфабрикованных пленок беседы между якобы представителями западных спецслужб, в результате чего был осмеян.

Пятое место досталось пропагандисту Владимиру Соловьеву, который пытался представить аудитории бои в Нагорном Карабахе с помощью компьютерной игры с графикой невысокого качества. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать Министерство обороны РФ для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти выходки "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе, причем "доказательства" такого вмешательства были найдены в видеоклипе Леди Гаги. 

Подобный подход, отмечает EUvsDisinfo, используется и центральными российскими изданиями, например, газетой "Комсомольская правда", которая не устает искать мистические знаки в западных источниках, наподобие обложки журнала The Economist.

Седьмая позорная ступенька была отдана депутатам Госдумы, которые в многочисленных шоу и публичных выступлениях сами стали источником нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют Россию с помощью климатического оружия".

Восьмая строчка досталась представителям городской власти Санкт-Петербурга, которые под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". Они осрамились, так как таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая с заведением питания не имеет ничего общего.

Всего в 2020 году информационная база EUvsDisinfo пополнилась 10000 случаями подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов. 

Дословно EUvsDisinfo: "Мы можем смеяться над очевидной ложью Лукашенко, пока не вспомним, что он является кровавым диктатором, применяет насилие против мирного протеста. Мы можем иронизировать над российскими тезисами о "западных кукловодах", пока не вспомним, что за ними - антисемитизм и гомофобия. Мы можем улыбнуться мемам о ФСБ, которое отравляет исподнее Алексея Навального, пока не вспомним, что это было циничное и спланированное покушение на убийство... 

Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. Их ложь и манипуляции являются частью ожесточенной атаки на демократию".

Темы: пропагандаРосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
пропаганда
Россия запустила конкурента Википедии для цензуры и "позаимствовала" почти 2 млн статей
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
Последние новости
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
Все новости...
Реклама: