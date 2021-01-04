В Европе составили рейтинг провалов российских пропагандистов

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo обнародовал дайджест самых позорных провалов кремлевских пропагандистов в 2020 году.

Источник: сайт EUvsDisinfo, "Укринформ"

Детали: В этом рейтинге первую позицию занимает ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с последующим разоблачением ФСБ России в совершении этого преступления. Телефонное саморазоблачение одного из отравителей в разговоре с Навальным стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету Кремля, считает антифейковый проект.

На втором месте – информационная атака российских пропагандистов против вакцин от COVID-19. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации.

Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость вакцинации непроверенной российской вакциной, и одновременно перестали говорить о способности западных вакцин превращать людей в обезьян сразу после того, как получили приглашение от британско-шведской компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову, который в своей программе пытался выдать поддельные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов, и был схвачен за руку российскими же журналистами.

Четвертая ступень позорной лжи досталась белорусскому диктатору Александру Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране с помощью сфабрикованных пленок беседы между якобы представителями западных спецслужб, в результате чего был осмеян.

Пятое место досталось пропагандисту Владимиру Соловьеву, который пытался представить аудитории бои в Нагорном Карабахе с помощью компьютерной игры с графикой невысокого качества. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать Министерство обороны РФ для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти выходки "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе, причем "доказательства" такого вмешательства были найдены в видеоклипе Леди Гаги.

Подобный подход, отмечает EUvsDisinfo, используется и центральными российскими изданиями, например, газетой "Комсомольская правда", которая не устает искать мистические знаки в западных источниках, наподобие обложки журнала The Economist.

Седьмая позорная ступенька была отдана депутатам Госдумы, которые в многочисленных шоу и публичных выступлениях сами стали источником нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют Россию с помощью климатического оружия".

Восьмая строчка досталась представителям городской власти Санкт-Петербурга, которые под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". Они осрамились, так как таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая с заведением питания не имеет ничего общего.

Всего в 2020 году информационная база EUvsDisinfo пополнилась 10000 случаями подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов.

Дословно EUvsDisinfo: "Мы можем смеяться над очевидной ложью Лукашенко, пока не вспомним, что он является кровавым диктатором, применяет насилие против мирного протеста. Мы можем иронизировать над российскими тезисами о "западных кукловодах", пока не вспомним, что за ними - антисемитизм и гомофобия. Мы можем улыбнуться мемам о ФСБ, которое отравляет исподнее Алексея Навального, пока не вспомним, что это было циничное и спланированное покушение на убийство...

Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. Их ложь и манипуляции являются частью ожесточенной атаки на демократию".