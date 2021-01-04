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США обвиняют Иран в "ядерном вымогательстве" 

Понедельник, 4 января 2021, 22:29
США обвиняют Иран в ядерном вымогательстве 

В Соединенных Штатах Америки считают формой "ядерного вымогательства" заявление Ирана о том, что он начал процесс обогащения урана до 20%, что значительно превышает предел, установленный в ядерной сделке 2015 года, от которой Вашингтон отказался.

Источник: "Reuters" со ссылкой на представителя Госдепартамента США, пожелавшего остаться анонимным 

Прямая речь собеседника агентства: "Обогащение Ираном урана до 20% в Фордо (подземный ядерный объект – ред.) – это явная попытка усилить свою кампанию ядерного вымогательства, попытка, которая и дальше будет терпеть неудачу".

Этому предшествовало: Иран начал обогащение урана до 20%, что намного превышает предел в 3,67%, установленный в ядерной сделке 2015 года.

Соглашение 2015 года между Ираном и другими странами требовало от него ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того, как президент Дональд Трамп вывел США из этого соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным соглашением. С тех пор он несколько раз нарушал установленные ограничения.

Темы: СШАИран
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