Основателя Alibaba после критики власти Китая не видели два месяца

Китайского миллиардера Джека Ма не видели на публике два месяца. Ранее на форуме в Шанхае он раскритиковал китайскую регуляторную систему.

Источник: Business Insider

Детали: Форум, на котором выступал основатель одной из крупнейших торговых платформ Alibaba, состоялся в конце октября.

На нем Джек Ма раскритиковал международные финансовые нормы, которыми пользуется Китай. По его мнению, власть использует "вчерашние методы для регулирования будущего".

Отмечается, что в конце ноября китайские регуляторные органы начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

В то же время, Financial Times отмечает, что Ма присутствовал на шоу талантов в ноябре. Однако на запрос Business Insider представитель миллиардера заявил, что некогда самый богатый человек Китая больше не будет в жюри конкурса.

"Нам нечего добавить об этом", – ответили в основателя Alibaba относительно его места пребывания.

Известно, что Ма уже больше не возглавляет рейтинг самых богатых китайцев, поскольку за последние два месяца его состояние уменьшились на 12 миллиардов долларов из-за усиления Китаем правил для финтех-индустрии. Сейчас он занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Китая согласно индексу миллиардеров Bloomberg.