Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

Вторник, 5 января 2021, 08:25

По состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 13 850 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 334 новых случая COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1280 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 13 850 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24154, методом ИФА - 15132).
 

За все время пандемии в Украине заболело - 1 083 585 человек; выздоровели - 747 408 человек; летальных исходов - 19 129; проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ

"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

дополненоМВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

После празднования Нового года ожидается "COVID-бум" – совещание у Зеленского

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Все новости...
коронавирус
Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19
Истории и люди, которые нас удивили в 2020 году
Количество случаев коронавируса достигло 86 миллионов
Последние новости
08:25
За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели
08:17
картаИз-за тумана синоптики объявили штормовое предупреждение
08:00
Главные новости понедельника и ночи: КГБ Беларуси и дело Шеремета, "особенности" локдауна 
07:46
Наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов – ООС
06:53
Сотрудники Google создали профсоюз для защиты своих прав
05:58
Израиль одобрил очередную вакцину от COVID-19
05:01
Количество случаев коронавируса достигло 86 миллионов
04:09
ФотоПротест турецких студентов против назначения ректора перерос в столкновения с полицией
03:15
Саудовская Аравия открыла границы с Катаром после трех лет конфликта
02:19
Основателя Alibaba после критики власти Китая не видели два месяца
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!