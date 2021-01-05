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За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

Вторник, 5 января 2021, 07:25
За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

По состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 13 850 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 334 новых случая COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1280 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 13 850 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24154, методом ИФА - 15132).
 

За все время пандемии в Украине заболело - 1 083 585 человек; выздоровели - 747 408 человек; летальных исходов - 19 129; проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраинаCovid-2019
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