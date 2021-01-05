За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели
По состоянию на 5 января в Украине зафиксировано 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 13 850 человек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 334 новых случая COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1280 человек;
- летальных случаев - 202;
- выздоровели - 13 850 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24154, методом ИФА - 15132).
За все время пандемии в Украине заболело - 1 083 585 человек; выздоровели - 747 408 человек; летальных исходов - 19 129; проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.