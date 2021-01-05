На Донбассе около 38 тысяч граждан остались без воды

Из-за прорыва водопровода на Донбассе около 38 тысяч граждан в 5 населенных пунктах остались без водоснабжения.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 4 января на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое" произошел порыв.

В результате прорыва без воды остались города Торецкое, Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка (около 38 тыс. жителей).

Отмечается, что для обеспечения работы котельных создан запас воды.

По состоянию на утро 5 января бригады КП "Компания "Вода Донбасса" продолжают работы по восстановлению водоснабжения.