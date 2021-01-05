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Зеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия – Рейтинг

Вторник, 5 января 2021, 12:29

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия: ему доверяют 41% украинцев, не доверяют - 54%.

Источник: результаты январского опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Кроме того, 29% опрошенных доверяют председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, 37% - не доверяют (29% - его знают).

Представителю "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют - 27%, не доверяют - 55%, еще 12% его не знают.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют - 26%, не доверяют - 69%.

Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% - не доверяют.

 

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, более четверти не знают его и более половины - ему не доверяют.

Исследование проводилось соцгруппой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности не более 2,0%.

Украинская правда
Темы: опросрейтингЗеленскийПорошенко


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