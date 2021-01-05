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Свежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

Вторник, 5 января 2021, 11:38
Свежий рейтинг партий: слуг от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

В тройке лидеров парламентского рейтинга - партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то:

  1. партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором;
  2. партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%;
  3. партию "Европейская солидарность" - 14,5%;
  4. партию "Батькивщина" - 10,9%;
  5. партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%;
  6. Радикальную партию - 5,6%.

Остальные партии набрали бы менее пятипроцентного проходного барьера: "За будущее" - 3,7%, "Свобода" - 3,2%, УДАР Виталия Кличко - 3,1%, Партия Шария - 2,9%, "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, "Наш край" - 2,2%.

 

Если посмотреть на динамику в период с прошлых парламентских выборов, то заметно, что "Слуга народа" существенно потеряла позиции в рейтинге, у других ситуация почти не изменилась.

 

Опрос проводился 2-4 января 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда

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Темы: партииВерховная Радаопросвиборы
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