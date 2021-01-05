Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Свежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

Вторник, 5 января 2021, 12:38

В тройке лидеров парламентского рейтинга - партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то:

  1. партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором;
  2. партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%;
  3. партию "Европейская солидарность" - 14,5%;
  4. партию "Батькивщина" - 10,9%;
  5. партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%;
  6. Радикальную партию - 5,6%.

Остальные партии набрали бы менее пятипроцентного проходного барьера: "За будущее" - 3,7%, "Свобода" - 3,2%, УДАР Виталия Кличко - 3,1%, Партия Шария - 2,9%, "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, "Наш край" - 2,2%.

 

Если посмотреть на динамику в период с прошлых парламентских выборов, то заметно, что "Слуга народа" существенно потеряла позиции в рейтинге, у других ситуация почти не изменилась.

 

Опрос проводился 2-4 января 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда
Темы: партииВерховная Радаопросвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСвежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

инфографикаВо втором туре выборов Зеленский бы встретился не из Порошенко: опрос

За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

Пленки КГБ Беларуси по Шеремету: обличитель готов свидетельствовать в ОГПУ

"Амбициозные цели": Украина хочет провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году

дополненоМВД: Белорусские записи по Шеремету не противоречат версии следствия

Все новости...
партии
Предновогодний рейтинг партий: "Слуга народа" впервые за 2 года не первая
4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы
Поддержка "Слуги народа" просела, а конкурентов – выросла
Последние новости
13:25
Латвийца судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
13:22
УЗ: Во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию
13:19
В Ужгороде женщина родила четверых "в рубашке", врачи провели уникальное кесарево сечение
15:09
обновлено от 4 январяМинкульт прекратил составлять перечень вредных сайтов
13:04
Лукашенко об отношениях с Путиным: Загнали уже намертво в одну команду
12:52
За год больше украинцев стали верить в Николая
12:52
2020 год в Киеве оказался самым теплым за 140 лет
12:38
инфографикаСвежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%
12:31
В конце 2020 года Украина привлекла 340 млн долларов кредита от Deutsche Bank – Минфин
12:29
инфографикаЗеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия – Рейтинг
Все новости...