2020 год в Киеве оказался самым теплым за 140 лет

По данным климатологов, предыдущий 2020 год в Киеве оказался самым теплым с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,9°С, что на 3,2°С превышает климатическую норму.

Сообщается, что таким образом 2020 год оказался самым теплым с 1881 года.

В частности, 11 месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы.

Наибольшие отклонения от многолетних показателей были в январе, феврале, марте прошлого года.

Холодное всего было 7 декабря - минус 9,5°С, жарче всего - 1 сентября, когда температура в тени достигла + 34,7°С.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте - 12.

Осадков выпало 580 мм - 89% климатической нормы. В то же время, они распределились очень неравномерно - более двух месячных норм в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы.