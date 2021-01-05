Приложение Kyiv Smart City по неизвестным для разработчиков причинам прекратило работу, а все услуги отныне будут предоставляться через новое приложение "Киев Цифровой".

Источник: Facebook-страница Kyiv Smart City

Прямая речь: "Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.

Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними".

Детали: Сообщается, что отныне Э-билет, услуги парковки "переехали" в новое мобильное приложение "Киев Цифровой".

Для возврата неиспользованных QR-билетов в Kyiv Smart City рекомендуют обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital и их перенесут в новое приложение.