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Приложение Kyiv Smart City больше не работает

Вторник, 5 января 2021, 13:29
Приложение Kyiv Smart City больше не работает

Приложение Kyiv Smart City по неизвестным для разработчиков причинам прекратило работу, а все услуги отныне будут предоставляться через новое приложение "Киев Цифровой".

Источник: Facebook-страница Kyiv Smart City

Прямая речь: "Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.

Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними".

Детали: Сообщается, что отныне Э-билет, услуги парковки "переехали" в новое мобильное приложение "Киев Цифровой".

 

Для возврата неиспользованных QR-билетов в Kyiv Smart City рекомендуют обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital и их перенесут в новое приложение.

В комментариях в Facebook команда Kyiv Smart City, отвечая на ​​вопросы пользователей, заявила, что их разработчиков лишили доступа к приложению "и передали команде ГИВЦ" (ГИВЦ - Главный информационно - вычислительный центр).

Команда Kyiv Smart City пока не знает причин закрытия приложения.

Украинская правда

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Темы: технологиитранспортКиев
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