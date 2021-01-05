Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19

Вторник, 5 января 2021, 15:14

Группа экспертов ВОЗ должна посетить Китай для изучения происхождения коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019 года.

Источник: AFP

Детали: Отмечается, что через год после начала пандемии эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай с "весьма политизированным визитом" для изучения истоков коронавируса.

Вокруг поездки ведутся разговоры о сокрытии, заговоре и опасения по поводу обмана.

Ранее Пекин отложил доступ независимых экспертов в Китай для выяснения причин пандемии, не желая соглашаться на расследование.

Но теперь ВОЗ заявляет, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек с визитом на пять или шесть недель, включая две недели, проведенные в карантине.

Китайские власти на этой неделе отказались подтвердить точные даты и детали визита.

Напомним:

  • COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.
  • Происхождение вируса остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.

Темы: Covid-2019коронавирусКитайздравоохранение


powered by lun.ua
Главное сегодня

документБлизкого соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ

Лукашенко об отношениях с Путиным: Загнали уже намертво в одну команду

инфографикаСвежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%

инфографикаЗеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия – Рейтинг

инфографикаВо втором туре выборов Зеленский бы встретился не из Порошенко: опрос

За сутки преодолели COVID-19 почти втрое больше людей, чем заболели

Все новости...
Covid-2019
После COVID-19 пациенты теряют работоспособность на 6 месяцев – исследование
В Словакии подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса
Британия обещает усиление пограничного контроля из-за коронавируса
Последние новости
15:14
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19
15:04
Родителям дадут доступ к бесплатным электронным журналам и дневникам учащихся
14:59
картыНа Рождество Украину промочит дождями с мокрым снегом и продует сильным ветром
14:54
Путин и Меркель обсудили Донбасс и совместное производство вакцины
14:29
Приложение Kyiv Smart City больше не работает
14:21
Санду поделилась, о чем будет говорить с Зеленским в Киеве
14:06
Суд отказался от принудительного привода Вовка: ему опять не избрали меру пресечения
14:05
Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ
14:03
Приватизация: Сенниченко рассказал, какой может быть стартовая цена ОГХК
13:51
документБлизкого соратника Порошенко вызвали на допрос в НАБУ
Все новости...