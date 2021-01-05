Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19
Группа экспертов ВОЗ должна посетить Китай для изучения происхождения коронавируса, который впервые появился в городе Ухань в декабре 2019 года.
Источник: AFP
Детали: Отмечается, что через год после начала пандемии эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай с "весьма политизированным визитом" для изучения истоков коронавируса.
Вокруг поездки ведутся разговоры о сокрытии, заговоре и опасения по поводу обмана.
Ранее Пекин отложил доступ независимых экспертов в Китай для выяснения причин пандемии, не желая соглашаться на расследование.
Но теперь ВОЗ заявляет, что Китай предоставил разрешение на визит своих экспертов, и ожидается, что в ближайшее время туда прибудет группа из 10 человек с визитом на пять или шесть недель, включая две недели, проведенные в карантине.
Китайские власти на этой неделе отказались подтвердить точные даты и детали визита.
Напомним:
- COVID-19 был впервые обнаружен в городе Ухань в конце 2019 года.
- Происхождение вируса остается предметом споров.
- Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
- В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для предстоящего расследования.