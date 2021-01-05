Босния отдаст икону, похищенную в Луганске - но не Украине

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Додик выступил перед прессой после выхода из больницы - последние 25 дней, в течение которых разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИД России украинской иконы, он лечился от коронавируса.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.

Додик повторил предыдущее заявление своего офиса, мол, это "семейная икона", которая принадлежала семье из Республики Сербской. Посольство Украины заявило, что не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Додик заявил журналистам, что позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, "на основе вашей лжи", и пообещал вернуть икону тем, от кого ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - отметил Милорад Додик.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.