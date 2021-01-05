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Босния отдаст икону, похищенную в Луганске - но не Украине

Вторник, 5 января 2021, 16:03
Босния отдаст икону, похищенную в Луганске - но не Украине

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Додик выступил перед прессой после выхода из больницы - последние 25 дней, в течение которых разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИД России украинской иконы, он лечился от коронавируса.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.

Следует подчеркнуть, что его слова не соответствуют действительности, поскольку посольство Украины публично настаивает на возвращении иконы.

Додик повторил предыдущее заявление своего офиса, мол, это "семейная икона", которая принадлежала семье из Республики Сербской. Посольство Украины заявило, что не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Додик заявил журналистам, что позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, "на основе вашей лжи", и пообещал вернуть икону тем, от кого ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - отметил Милорад Додик.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Босния
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