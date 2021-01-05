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Кабмин возьмет из резерва 20 миллионов для гуманитарной помощи Хорватии

Вторник, 5 января 2021, 16:53
Кабмин возьмет из резерва 20 миллионов для гуманитарной помощи Хорватии

Украина предоставит 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Хорватии, которая пострадала из-за сильного землетрясения.

Источник: постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 млн гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года".

Детали: Мокан отмечает, что мощные толчки достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 20 пострадали. Больше всего пострадала центральная часть страны, разрушения и повреждения получили более 13 000 объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошло в 1880 году вблизи Загреба.

Украинская правда
Темы: ХорватияКабинет министров
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