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Больше тонны героина накрыли во Львове: рекорд стоимостью 2,3 миллиарда

Вторник, 5 января 2021, 17:54
Больше тонны героина накрыли во Львове: рекорд стоимостью 2,3 миллиарда

Во Львове задержали контрабандистов, которые переправляли транзитом через Украину рекордную партию наркотика "Героин" весом более 1 тонны и стоимостью 2, 3 млрд гривен.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт "Южный" в Одессе. Далее товар под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.

 

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 2,3 млрд гривен.

По данным СБУ, точный вес партии составляет 1035 кг.

Это была "продолжительная многоходовая спецоперация", а организованная преступная группировка состояла из граждан Турции.

Оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев во Львове во время фасовки наркотиков в арендованных складах. В этот же день здесь был задержан гражданин Турции – один из организаторов наркотрафика.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, готового к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установить, что это - героин.

 

Украинская правда

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Темы: наркотикиконтрабандаЛьвов
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