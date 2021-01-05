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В Украине растет количество кибератак: хакеры облюбовали сайт НАБУ

Вторник, 5 января 2021, 21:01
В Украине растет количество кибератак: хакеры облюбовали сайт НАБУ

За неделю в Украине выросло количество киберинцидентов .

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 76328 атак различных видов, что на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи".

Детали: Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5055047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3133 киберинцидента, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (99%).

Госспецсвязи обращается ко всем: в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Украинская правда
Темы: хакеры
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