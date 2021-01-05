Иран снова просит Интерпол арестовать Трампа

Иран обратился в Международную организацию криминальной полиции и потребовал объявить в розыск по красному циркуляру и арестовать президента США Дональда Трампа по подозрению в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Источник: представитель Верховного суда Ирана Голам Хоссейн Исмаили, которого цитирует Аль-Джазира

Прямая речь: "Исламская Республика Иран очень серьезно следит за преследованием и наказанием тех, кто заказал и совершил это преступление".

Детали: На пресс-конференции во вторник Исмаили объявил, что Иран обратился в Интерпол с запросом арестовать Трампа и 47 других американских чиновников, которые, как установлено, причастны к убийству высокопоставленного генерала в прошлом году.

Это второй запрос Ирана о выдаче международного ордера на арест Трампа и десятков американских чиновников в Пентагоне, Центральном командовании США и других организациях.

Первый был подан в июне 2020 года. Тогда базирующийся во Франции Интерпол отклонил запрос Ирана, заявив, что устав организации запрещает любое "вмешательство политического, военного, религиозного или расистского характера".

Возобновленные переговоры о судебном преследовании Трампа и других официальных лиц США являются частью обещаний Ирана отомстить за Сулеймани через год после его убийства в результате удара американского беспилотника в Ираке.

Все это происходит на фоне того, что 20 января Трамп должен покинуть свой пост, что, как надеется Иран, может повысить его шансы понести ответственность.

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