Иран снова просит Интерпол арестовать Трампа
Иран обратился в Международную организацию криминальной полиции и потребовал объявить в розыск по красному циркуляру и арестовать президента США Дональда Трампа по подозрению в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.
Источник: представитель Верховного суда Ирана Голам Хоссейн Исмаили, которого цитирует Аль-Джазира
Прямая речь: "Исламская Республика Иран очень серьезно следит за преследованием и наказанием тех, кто заказал и совершил это преступление".
Детали: На пресс-конференции во вторник Исмаили объявил, что Иран обратился в Интерпол с запросом арестовать Трампа и 47 других американских чиновников, которые, как установлено, причастны к убийству высокопоставленного генерала в прошлом году.
Это второй запрос Ирана о выдаче международного ордера на арест Трампа и десятков американских чиновников в Пентагоне, Центральном командовании США и других организациях.
Первый был подан в июне 2020 года. Тогда базирующийся во Франции Интерпол отклонил запрос Ирана, заявив, что устав организации запрещает любое "вмешательство политического, военного, религиозного или расистского характера".
Возобновленные переговоры о судебном преследовании Трампа и других официальных лиц США являются частью обещаний Ирана отомстить за Сулеймани через год после его убийства в результате удара американского беспилотника в Ираке.
Все это происходит на фоне того, что 20 января Трамп должен покинуть свой пост, что, как надеется Иран, может повысить его шансы понести ответственность.
Предыстория:
- 3 января 2020 года американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер одинв мире".
- 8 января Иран открыто напална две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.