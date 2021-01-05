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Иран снова просит Интерпол арестовать Трампа

Вторник, 5 января 2021, 22:53
Иран снова просит Интерпол арестовать Трампа

Иран обратился в Международную организацию криминальной полиции и потребовал объявить в розыск по красному циркуляру и арестовать президента США Дональда Трампа по подозрению в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Источник: представитель судебной системы Ирана Голам Хоссейн Исмаили, которого цитирует Аль-Джазира

Прямая речь: "Исламская Республика Иран очень серьезно следит за преследованием и наказанием тех, кто заказал и совершил это преступление".

Детали: На пресс-конференции во вторник Исмаили объявил, что Иран обратился в Интерпол с запросом арестовать Трампа и 47 других американских чиновников, которые, как установлено, причастны к убийству высокопоставленного генерала в прошлом году.

Это второй запрос Ирана о выдаче международного ордера на арест Трампа и десятков американских чиновников в Пентагоне, Центральном командовании США и других организациях.

Первый был подан в июне 2020 года. Тогда базирующийся во Франции Интерпол отклонил запрос Ирана, заявив, что устав организации запрещает любое "вмешательство политического, военного, религиозного или расистского характера".

Возобновленные переговоры о судебном преследовании Трампа и других официальных лиц США являются частью обещаний Ирана отомстить за Сулеймани через год после его убийства в результате удара американского беспилотника в Ираке.

Все это происходит на фоне того, что 20 января Трамп должен покинуть свой пост, что, как надеется Иран, может повысить его шансы понести ответственность.

Предыстория:

  • 3 января 2020 года американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире" и готовил нападения на четыре иностранные посольства. 
  • 8 января Иран открыто напална две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампИран
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