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Украинского чемпиона-олимпийца отстранили от соревнований

Среда, 6 января 2021, 03:06

Украинского гимнаста, чемпиона Олимпийских игр-2016 Олега Верняева отстранили от участия в соревнованиях.

Источник: NBC Sports со ссылкой на информацию, полученную в Международной федерации гимнастики, издание "Трибуна"

Детали: Как пишет NBC, в федерации отказались уточнить причину отстранения, сообщив лишь, что запрет будет действовать "до завершения процедуры, которая сейчас проходит".

По данным "Трибуны", Верняев уже месяц находится под подозрением и расследованием Международной федерации гимнастики. Все началось в начале декабря, когда украинского гимнаста неожиданно не включили в состав сборной на чемпионат Европы в Турции.

Главный тренер команды Геннадий Сартинський объяснил это так:

"Во-первых, Олег заканчивает диссертацию - ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы, поэтому он не поехал с нами на чемпионат Европы".

Впоследствии оказалось, что на сайте Международной федерации гимнастики статус Верняева в списке атлетов изменили с "активный" на "отстранен". Впрочем, объяснение этого решения от федерации не прозвучало.

Темы: спортскандал


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