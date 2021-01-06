Украинского гимнаста, чемпиона Олимпийских игр-2016 Олега Верняева отстранили от участия в соревнованиях.

Источник: NBC Sports со ссылкой на информацию, полученную в Международной федерации гимнастики, издание "Трибуна"

Детали: Как пишет NBC, в федерации отказались уточнить причину отстранения, сообщив лишь, что запрет будет действовать "до завершения процедуры, которая сейчас проходит".

По данным "Трибуны", Верняев уже месяц находится под подозрением и расследованием Международной федерации гимнастики. Все началось в начале декабря, когда украинского гимнаста неожиданно не включили в состав сборной на чемпионат Европы в Турции.

Главный тренер команды Геннадий Сартинський объяснил это так:

"Во-первых, Олег заканчивает диссертацию - ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы, поэтому он не поехал с нами на чемпионат Европы".

Впоследствии оказалось, что на сайте Международной федерации гимнастики статус Верняева в списке атлетов изменили с "активный" на "отстранен". Впрочем, объяснение этого решения от федерации не прозвучало.

UPD: В комментарии изданию Tribuna, главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал отстранение Верняева от соревнований.

Прямая речь: "Тоже читал (что Верняева временно отстранили от участия в соревнованиях - ред) на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу.. Когда это все (причина такого решения) будет выяснено, тогда будем говорить".

Детали: На вопрос может ли быть отстранение связано с расследование по допингу тренер гимнаста ответил: "Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока".