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6911 новых больных COVID в Украине, почти 3 тысячи госпитализированных

Среда, 6 января 2021, 07:18

За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев зарегистрировали во вторник в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

 

Среди тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус 5 января, было 203 ребенка и 406 медработников.

За последние сутки совершено еще 52 968 тестирований: методом ПЦР – 34 938, методом ИФА – 18 030. Методом ПЦР с марта проведено уже 5 680 116 тестирований.

За все время пандемии в Украине, по официальным данным, COVID-19 заболели 1 090 496 человек, из них 761 898 человек выздоровели, а 19 357 – умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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