Сын Корбана погиб в аварии – источники

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По предварительной информации, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на квадроцикле.

Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении.

Подростков нашли в воде реки Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.

"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.