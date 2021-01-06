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Сын Корбана погиб в аварии – источники

Среда, 6 января 2021, 07:33
Сын Корбана погиб в аварии – источники

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По предварительной информации, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на квадроцикле.

Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении.

Подростков нашли в воде реки Мокрая Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.

 

"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.

Полиция Днепропетровской области позже сообщила, что вечером 5 января полицейские обнаружили в реке Мокрая Сура багги и тела двух подростков, имена которых не называет.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

УП, дополнено

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Темы: КорбанДТП
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