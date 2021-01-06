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Один из топ-постов в Госдепе получит Нуланд, которая находится под санкциями РФ - СМИ

Среда, 6 января 2021, 11:26

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить заместителями госсекретаря ветеранок дипломатической службы Венди Шерман и Викторию Нуланд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Государственном департаменте, по словам двух людей, приближенных к переходной команде, опытную дипломатку Венди Шерман будет назначена на должность заместителя государственного секретаря.

Ранее Шерман работала государственным секретарем по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном.

Еще один дипломат-ветеран, Виктория Нуланд, будет номинирована на роль заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Ранее Нуланд также работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Она находится в черном списке РФ, предусматривающем запрет на въезд в эту страну. Черный список РФ стал ответом на персональные санкции США против России.

Нуланд и Шерман, которые после ухода администрации Обамы вошли в академические круги и аналитические центры, стали откровенными критиками внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его примирения с президентом России Владимиром Путиным.



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