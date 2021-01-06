Помпео сожалеет об отсутствии прогресса в урегулировании на Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление из-за отсутствия прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины во время администрации Трампа.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Помпео при этом назвал конфликт на востоке Украины замороженным.

"Русские дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я жалею об этом. Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа, будь то наши усилия, чтобы остановить строительство Nord stream 2, или решение президента предоставить летальные защитные материалы для украинцев ", - отметил он.

Он добавил, что США также пытались "увеличить способность украинского правительства защищать себя от российских угроз: военных, информационных, внутренних, энергетических".

"Мы сделали все эти вещи, и все же на юго-востоке Украины все еще существует конфликт - мы достигли значительного прогресса, европейцы тоже не достигли значительного прогресса в своих дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы достигли большего прогресса в наше время ", - заявил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы ввела санкции против более чем 365 физических и юридических лиц из России.