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Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID

Среда, 6 января 2021, 13:26
Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID
Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию.

Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники".

Детали: Премьер напомнил, что Украина сейчас ожидает первую партию вакцин – 1,9 миллиона доз Sinovac Biotech.

Он также добавил, что руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Но пока ни одна из вакцин, не сертифицирована в Украине.

Поэтому Шмыгаль выразил уверенность, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".

Что было раньше: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шмыгалькоронавирусвакцинация
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