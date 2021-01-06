Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию.
Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники".
Детали: Премьер напомнил, что Украина сейчас ожидает первую партию вакцин – 1,9 миллиона доз Sinovac Biotech.
Он также добавил, что руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Но пока ни одна из вакцин, не сертифицирована в Украине.
Поэтому Шмыгаль выразил уверенность, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".
Что было раньше: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.