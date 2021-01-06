Денисова пожаловалась в КС на сокращение больниц и основания для карантина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд признать неконституционными отдельные положения законов, касающихся сферы здравоохранения, предоставления медуслуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации больниц в условиях медицинской реформы и борьбы с COVID-19.

Источник: Денисова в Telegram, нардеп, представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан".

Детали: По словам уполномоченной по правам человека, большинство государственных органов и служб оказались не готовы к пандемии COVID-19, а сложностей в противодействии болезни добавили определенные законодательные изменения и также начатая в 2017 году медреформа.

Денисова отметила, что получает многочисленные обращения граждан, которые говорят о неконституционности медицинской реформы, а также о "неразумности, несопоставимости цели и мероприятий, которые пыталось ввести правительство для преодоления пандемии COVID-19" и пр.

Уполномоченная по правам человека выразила надежду, что КС откроет конституционное производство по ее представлению и рассмотрит его по существу, чтобы нарушенные права граждан в сфере здравоохранения были "восстановлены и в дальнейшем обеспечивались государством".

В свою очередь Совгиря объяснила, что Денисова в своем конституционном представлении оспаривает в частности положения законов относительно медреформы, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилированию учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

Кроме того, Денисова оспаривает положения законов, которые являются основанием для введения Кабмином карантина.

По словам Совгири, в конституционном представлении указано, что эти "положения сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения Кабинетом министров конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование, возможность ограничения которых не предусмотрена Конституцией".

Также Денисова оспаривается положения закона от 28 декабря 2014 № 76-VIII, которым отменен мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

Сейчас, по словам Совгири, КС решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.