Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова пожаловалась в КС на сокращение больниц и основания для карантина

Среда, 6 января 2021, 14:37
Денисова пожаловалась в КС на сокращение больниц и основания для карантина
Фото c Facebook Денисовой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд признать неконституционными отдельные положения законов, касающихся сферы здравоохранения, предоставления медуслуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации больниц в условиях медицинской реформы и борьбы с COVID-19.

Источник: Денисова в Telegram, нардеп, представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан".

Детали: По словам уполномоченной по правам человека, большинство государственных органов и служб оказались не готовы к пандемии COVID-19, а сложностей в противодействии болезни добавили определенные законодательные изменения и также начатая в 2017 году медреформа.

Денисова отметила, что получает многочисленные обращения граждан, которые говорят о неконституционности медицинской реформы, а также о "неразумности, несопоставимости цели и мероприятий, которые пыталось ввести правительство для преодоления пандемии COVID-19" и пр.

Уполномоченная по правам человека выразила надежду, что КС откроет конституционное производство по ее представлению и рассмотрит его по существу, чтобы нарушенные права граждан в сфере здравоохранения были "восстановлены и в дальнейшем обеспечивались государством".

В свою очередь Совгиря объяснила, что Денисова в своем конституционном представлении оспаривает в частности положения законов относительно медреформы, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилированию учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

Кроме того, Денисова оспаривает положения законов, которые являются основанием для введения Кабмином карантина.

По словам Совгири, в конституционном представлении указано, что эти "положения сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения Кабинетом министров конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование, возможность ограничения которых не предусмотрена Конституцией".

Также Денисова оспаривается положения закона от 28 декабря 2014 № 76-VIII, которым отменен мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

Сейчас, по словам Совгири, КС решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСправа человекаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: