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Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как "лечится от отравления ртутью"

Среда, 6 января 2021, 18:17
Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как лечится от отравления ртутью

Экс-нардеп и близкий соратник бывшего президента Петра Порошенко - Игорь Кононенко заявил, что не сможет прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку "проходит очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад".

Источник: его пост в Facebook

Детали: По утверждению Кононенко, он узнал, что НАБУ приглашает его на допрос на 11 января, из СМИ, а "не предусмотренным законом способом". И на предыдущие вызовы в НАБУ не ходил по той же причине - потому что "не получал ни одним предусмотренным законом способом повестку о вызове в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве".

Прямая речь: "Во-вторых. К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад.

В-третьих. Без всякого сомнения, я бы хотел вернуться как можно раньше и помочь следствию в установлении истины в вопросе расследования этого уголовного производства, но в силу объективных сложностей сделать это 11 января я не смогу.

Я, как народный депутат 8 созыва, а также мои коллеги сделали много для создания независимых антикоррупционных органов.

Уважаю работу, которую выполняет НАБУ, и готов к сотрудничеству со следствием.

Я намерен как можно быстрее заключить с адвокатом договор об оказании правовой помощи и передать вам все необходимые документы".

Предыстория: Кононенко вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области.

Как известно, сейчас экс-депутат находится за границей.

Украинская правда

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Темы: КононенкоНАБУ
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