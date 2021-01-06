Следователь СБУ попался на растрате десятков килограммов арестованного золота и серебра
Среда, 6 января 2021, 19:07
Следователя управления СБУ во Львовской области подозревают в растрате арестованных ювелирных изделий весом более 24 кг на 8,7 млн грн.
Источник: Государственное бюро расследований в Facebook
Детали: Следователю по особо важным делам уже сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий.
Установлено, что 14 января 2019 года правоохранитель безосновательно вернул ювелирные изделия украинцу, у которого они были изъяты в аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. При этом следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на ювелирку наложен арест.
После этого гражданин, которому следователь вернул изделия, растратил их на общую сумму в 8 650 715 грн.
Украинская правда