Трамп заявил, что никогда не признает поражение

Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, что ни он, ни его команда "никогда не сдадутся, никогда не уступят".

Источник: NBC News

Прямая речь: "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступаете, когда речь идет о краже".

Детали: Трамп обвиняет избранного новым президентом Джозефа Байдена в том, что тот мошенническим образом "украл" его победу.

Трамп выразил уверенность, что в среду Конгресс отменит результаты выборов.

Митинг в поддержку Трампа Фото: Allan Smith / NBC News

Напомним: Прямо сейчас проходит заседание Конгресса США, на котором будут утверждены результаты выборов президента США.