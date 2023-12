Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма. Также эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источники: NBC, Reuters, CNN, Европейская правда

В частности, есть подтверждение, что Пенс находился в здании на момент начала штурма.

Избранная вице-президент США Камала Харрис также "в безопасности", сообщает CNN со ссылкой на ее офис. В то же время, не уточняется, идет ли речь о том, что она покинула Капитолий.

Также ведется эвакуация членов Конгресса.

I am safe. We have been evacuated.



Let me be clear: we will not be stopped by this lawless intimidation. pic.twitter.com/WWDJst4V1B