Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Капитолия эвакуировали вице-президента и членов Конгресса США

Среда, 6 января 2021, 21:24

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма. Также эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источники: NBC, Reuters, CNN, Европейская правда

В частности, есть подтверждение, что Пенс находился в здании на момент начала штурма.

Избранная вице-президент США Камала Харрис также "в безопасности", сообщает CNN со ссылкой на ее офис. В то же время, не уточняется, идет ли речь о том, что она покинула Капитолий.

Также ведется эвакуация членов Конгресса.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
США
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: