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Из Капитолия, который штурмовали демонстранты, эвакуировали вице-президента США

Среда, 6 января 2021, 22:24

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма. Также эвакуировали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В частности, есть подтверждение, что Пенс находился в здании на момент начала штурма.

Избранная вице-президент США Камала Харрис также "в безопасности", сообщает CNN со ссылкой на ее офис. В то же время, не уточняется, идет ли речь о том, что она покинула Капитолий.

Также ведется эвакуация конгрессменов.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

Темы: СШАТрамп


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