Женщина, получившая огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла

Женщина, которая получила огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла в больнице спустя несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", вначале об этом сообщили NBC News со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. Информацию опубликовал также Fox News, ссылаясь на полицию Вашингтона.

Вскоре в полиции Вашингтона подтвердили CNN, что раненная женщина умерла.

"Да, взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в местном госпитале", - сказал представитель полиции Дастин Стернбек.

Женщина, которая получила огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла в больнице спустя несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", вначале об этом сообщили NBC News со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах. Информацию опубликовал также Fox News, ссылаясь на полицию Вашингтона.

Вскоре в полиции Вашингтона подтвердили CNN, что раненная женщина умерла.

"Да, взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в местном госпитале", - сказал представитель полиции Дастин Стернбек.

Перед этим в полиции сообщили, что один человек получил огнестрельное ранение внутри Капитолия, не уточняя обстоятельств инцидента.

Согласно показаниям очевидцев, это произошло во время прорыва толпы через кордон полиции. Вскоре после прорыва к зданию подъехала машина скорой помощи. Полиция Капитолия пропустила бригаду фельдшеров с катанкой.

"Белая женщина, выстрел в плечо", - поспешно сказал один из офицеров. Через несколько минут фельдшеры появились с раненой. Отмечается, что ее лицо и торс были в крови.

Вскоре после этого в экстренной службе Вашингтона (D.C. Fire And EMS) сообщили, что раненая - в критическом состоянии, а всего по разным причинам госпитализировали минимум 5 человек.

CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что в критическом состоянии также 24-летний парень, который упал с большой высоты, пытаясь залезть на стену здания Капитолия.

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